Макрон: участники саммита в Париже выступили против отмены антироссийских санкций

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Участники парижского саммита по поддержке Украины единогласно решили, что не время отменять антироссийские санкции. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции, и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира", – цитирует французского лидера ТАСС.

По его словам, планируется и дальше сохранять экономическое давление на Россию, в частности на теневой флот, а также на некоторые промышленные отрасли.

Ранее Макрон заявлял, что вопрос снятия антироссийских санкций преждевременен и должен обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования. Кроме того, лидер Франции считает, что Москва "не будет диктовать условия мира".

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. Кроме того, в Минфине США отметили, что готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к банковской системе SWIFT в контексте урегулирования на Украине.