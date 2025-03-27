Макрон назвал преждевременным вопрос снятия санкций с России

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос снятия антироссийских санкций пока преждевременен, он должен обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования, а не временного прекращения огня. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.

"Я думаю, что вопрос санкций встанет в определенный момент, но пока это преждевременно", – приводит РИА Новости слова Макрона.

Кроме того, лидер Франции заявил, что Москва "не будет диктовать условия мира". Макрон также обвинил Россию в том, что она якобы не хочет мира на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. В свою очередь, в Минфине США отметили, что готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к банковской системе SWIFT в контексте урегулирования на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американская администрация добивается больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в вопросах мирного урегулирования.