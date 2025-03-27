Bloomberg: Макрон собирается позвонить Трампу после саммита в Париже

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Французский президент Эммануэль Макрон намерен созвониться с лидером США Дональдом Трампом после саммита "коалиции желающих" в Париже. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на чиновника из канцелярии Макрона.

Саммит пройдет во французской столице в четверг, 27 марта. На мероприятии обсудят гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение на ее территории миротворческих сил.

После переговоров с другими лидерами Макрон планирует доложить Трампу, что Европа может сделать для Украины, а также потребовать "обязательств" от российской стороны.

Ранее Макрон заявил, что миротворцы, отправленные Западом на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения. Вместе с тем он поспешил уточнить, что военнослужащие не будут размещены на линии фронта и их целью не станет конфликт с Россией.

Президент Франции также сообщил, что вопрос снятия антироссийских санкций пока преждевременен. По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования, а не временного прекращения огня.