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Лидеры Евросоюза, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли свое мнение за считанные дни. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Министр напомнил, что в начале марта украинская сторона впервые заявила о готовности пойти на временный режим прекращения огня, после чего сразу же потребовала немедленного согласия Москвы. Тогда многие европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, начали заявлять, что теперь "мяч" находится на стороне Владимира Путина.

"Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", – указал глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание, что в день, когда Киев выразил готовность к перемирию, украинские войска запустили рекордное количество беспилотников по российским регионам. При этом западные страны даже не осудили это.

Лавров уже отмечал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе, поскольку лидеры ЕС пойдут на все, чтобы не позволить Киеву дать "слабину".

По данным СМИ, Евросоюз не намерен соглашаться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. О позиции Брюсселя рассказал высокопоставленный чиновник из страны ЕС.

В Кремле заявляли, что Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования.