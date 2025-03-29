Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что санкции "причиняют боль" России

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Санкционные меры "причиняют боль" России, поэтому они сохранятся до урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу LCI.

"Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир", – цитирует главу Еврокомиссии РБК.

Фон дер Ляйен добавила, что именно Киев должен решать, что для него является прочным и справедливым миром.

Она также заявила, что Россия "не остановится, если ее не сдержит сильная военная позиция". На фоне этого фон дер Ляйен призвала обеспечить гарантии безопасности Украины в виде хорошо оснащенной армии, а также сформировать прочную оборонно-промышленную базу в Евросоюзе.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что вопрос снятия антироссийских санкций пока преждевременен. По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования, а не временного прекращения огня.

Как отметили в Кремле, если европейские страны не желают смягчать ограничения, которые были введены ранее, это означает лишь то, что они не хотят идти по пути мира и помогать Москве и Вашингтону урегулировать конфликт на Украине.