Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Если европейские страны не желают смягчать ограничения, которые были введены ранее, это означает лишь то, что они не хотят идти по пути мира и помогать Москве и Вашингтону урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью Черноморской инициативы, так как именно это финансовое учреждение осуществляет расчеты, связанные с сельхозпродукцией.

Информация о Черноморской инициативе появилась после переговоров США и России в Эр-Рияде 24 марта. Днем ранее представители Вашингтона также встретились с властями Киева. По итогам переговоров Белый дом заявил, что США и Россия договорились не использовать силу и коммерческие суда в военных целях в Черном море, а также обеспечить в этом пространстве безопасное продвижение судов.

Кремль спустя время тоже выступил с заявлением, согласно которому США помогут восстановить России доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также посодействуют снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

Эти условия вступят в силу лишь после снятия ряда санкционных ограничений на работу Россельхозбанка и финансовых организаций, а также компаний-производителей и экспортеров, отметили в Кремле.

Госсекретарь США Марко Рубио после указал, что для урегулирования конфликта на Украине нужно переосмыслить глобальную архитектуру ограничительных мер. Однако участники европейского саммита решили, что пока еще не время отменять антироссийские санкции.

