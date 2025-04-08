ГД приняла закон о наказаниях за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Инициатива была внесена в ГД в конце марта в рамках пакета, нацеленного на обеспечение суверенитета и защиту безопасности страны. Авторами законопроекта выступили председатель ГД Вячеслав Володин, зампредседателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая и в общей сложности около 400 парламентариев.

Проект вводит уголовную ответственность до пяти лет за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также предлагается ужесточить ответственность за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений. Во всех случаях будет применяться конфискация имущества.

Также депутаты ГД приняли законопроект, предлагающий признавать иноагентами тех, кто способствует исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Согласно документу, соответствующий статус также будет присвоен лицам, вовлекающим других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против России.