ГД приняла в I чтении проект о наказании за призывы к санкциям, совершенные из корысти

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В рамках пленарного заседания в первом чтении Госдума приняла законопроект о наказании до семи лет лишения свободы за призывы к санкциям против России из корыстных побуждений, а также за содействие по найму или из корысти исполнению решений международных организаций, в которых РФ не участвует. Об этом пишет ТАСС.

"Предательство – всегда преступление особого цинизма, а предательство, совершаемое по найму или из корыстных побуждений, вне всякого сомнения, требует незамедлительного пресечения и повышенной ответственности", – сказала руководитель рабочей группы по подготовке проекта вице-спикер Ирина Яровая.

На этом же заседании был одобрен законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует Россия.

"Законопроекты подписали 400 депутатов. Все предлагаемые решения – это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина нашей страны, безопасности жизни и благополучия России", – цитирует Яровую РИА Новости.

Законопроекты были внесены в ГД в конце марта. Авторами, помимо Яровой, выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, а также депутаты этих партий.

Яровая тогда пояснила, что инициативы, направленные на обеспечение защиты суверенитета страны, устанавливают возможность вынесения приговора в тех случаях, когда совершившие их лица находятся за рубежом. К этому относится и возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого.

Более того, она предложила ввести наказание за дискредитацию армии России в виде лишения свободы до пяти лет и возможной конфискации имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности.