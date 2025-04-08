Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям против РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий признавать иноагентами тех, кто способствует исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или действиям иностранных госорганов, если они направлены против безопасности РФ. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, соответствующий статус также будет присвоен лицам, вовлекающим других в сбор сведений в области военно-технической деятельности. Речь идет об информации, которая может быть использована против России в случае передачи иностранным источникам.

Изменения коснутся закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Инициатива была внесена в ГД в конце марта в рамках пакета, нацеленного на обеспечение суверенитета и защиту безопасности страны. Авторами выступили вице-спикер Ирина Яровая, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, а также депутаты этих партий.

Яровая тогда пояснила, что проекты позволят выносить приговоры за преступления, совершенные за рубежом, включая возможность проведения суда без участия подсудимого. Также она предложила ввести наказание до пяти лет лишения свободы и конфискацию имущества за дискредитацию армии РФ.

Позже ГД приняла одну из этих инициатив. Согласно этому документу, наказание за призывы к санкциям против России из корыстных мотивов и содействие их исполнению составит до семи лет лишения свободы. Яровая назвала такие действия предательством особого цинизма и подчеркнула необходимость их пресечения.