Вице-премьер Сербии Вулин: Белград не будет запрещать российские СМИ

Фото: 123RF/gioiak2

Сербские власти ни под каким предлогом не будут блокировать вещание российских СМИ. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"В Сербии свободно просматриваются все европейские СМИ, а также российские, китайские, украинские и белорусские, и имущество ни у кого не собираются конфисковывать", – приводит ТАСС слова политика.

Вулин также указал, что в Евросоюзе запрещают репортажи всех СМИ, которые не повторяют тезисы Брюсселя. Однако именно Сербию называют диктатурой, потому что она не желает проводить аналогичную с ЕС политику в отношении журналистов, добавил вице-премьер.

Ранее Вулин сообщал, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ и будет самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он признал, что для небольшой страны, как Сербия, это является сложным путем. Однако это также является "самым честным" путем и позволяет стране принимать самостоятельные решения.

По информации СМИ, Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича убрать Александра Вулина из нового правительства. Новый сербский кабмин будет сформирован на следующей неделе.