ТАСС: Брюссель потребовал от Вучича убрать Вулина из нового правительства Сербии

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Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича убрать вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Из Брюсселя оказывают давление на президента Вучича, чтобы он (Вулин. – Прим. ред.) был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе", – поделился собеседник агентства.

Ранее Вулин заявлял, что Белград не поддержит антироссийские санкции. Он также подчеркивал, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ и будет самостоятельно обеспечивать свою безопасность, несмотря на сложности.

По его словам, Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета и не планирует расширять свое участие в каком-либо военном блоке.