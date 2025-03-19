Парламент Сербии принял отставку премьера Вучевича

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Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии приняла решение премьер-министра страны Милоша Вучевича об отставке. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

По словам спикера Народной скупщины Аны Брнабич, отставка была одобрена в соответствии со статьей 132 Конституции Сербии. Она добавила, что срок для формирования нового правительства начинается с 20 марта.

Кандидатуру нового главы кабинета министров на рассмотрение парламента должен предложить президент республики Александр Вучич, а утвердить новое правительство необходимо до 00:00 18 апреля.

В противном случае президент будет вынужден распустить парламент и назначить новые выборы, которые должны пройти через 45–60 дней после этого, подчеркнула Брнабич.

Вучевич решил уйти в отставку на фоне протестов в республике, начавшихся после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате тогда погибли 15 человек.

В субботу, 15 марта, в Белграде прошли митинги против руководства страны, число участников которых превысило 100 тысяч.

Оппозиционные СМИ утверждали, что власти использовали ультразвуковую установку, что привело к разбегу толпы. МВД опровергло эту информацию, заявив, что такие устройства не применялись. Вучич сообщил, что в ходе протестов 56 человек получили травмы, 22 были задержаны.

