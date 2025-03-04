Три женщины-депутата пострадали при потасовке в Сербии

Три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине. Об этом заявила спикер парламента Сербии Анна Брнабич, трансляция ведется на сайте Заксобрания.

Первое заседание сербского парламента весенней сессии началось 4 марта. На повестке заседания было обсуждение поправок к закону об образовании на фоне акций протеста, произошедших из-за гибели 15 человек в Нови-Саде. Оппозиция требовала, чтобы обсуждение именно этого вопроса было единственным в повестке.

В ходе обсуждения поправок представители оппозиции показали антиправительственные плакаты, встали со своих мест и зажгли несколько фаеров, устроил потасовку с членами правящей коалиции и службой безопасности.

В результате потасовки пострадали три женщины-парламентария: Соне Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, стало плохо из-за дыма и шума. Ясмина Каранац получила травму головы из-за удара петардой, а Ясмина Обрадович переволновалась, и у нее случился инсульт.

"Потому что вы так хотите прийти к власти – через трупы. А вам всего-то надо было осмыслить политику, план и программу, иметь видение для Сербии и предложить его гражданам Республики Сербия, но вам легче бросаться в народ и народных посланников петардами", – ответила спикер парламента.

Протесты в республике начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 15 человек. На фоне студенческих протестов сербский премьер Милош Вучевич решил уйти в отставку.



В свою очередь, глава государства Александар Вучич считает, что массовые протесты, поддержанные оппозицией, были организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в Сербии.

