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Массовые студенческие протесты в Сербии, которые происходят при поддержке оппозиции, были организованы иностранными спецслужбами. Их целью является дестабилизация ситуации на территории страны, заявил глава государства Александар Вучич. Его слова приводит ТАСС.

Вучич обратил внимание, что управлять страной, сохраняя при этом самостоятельность и независимость при принятии решений, непросто.

"Я много раз говорил, что когда вы не подчиняетесь приказам иностранных держав, когда хотите вести свою страну свободным путем, когда принимаете решения сами в интересах своего народа, а не в интересах великих держав, рано или поздно наступит момент, когда они попытаются сделать все, чтобы вас свергнуть", – подчеркнул Вучич.

Однако, по словам президента, основная проблема состоит не в том, что иностранные спецслужбы стремятся сместить его с поста, а в том, что "они хотят разрушить Сербию". Он подчеркнул, что события последних месяцев на территории страны являются прямой попыткой дестабилизировать государство.

Протесты начались в стране после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 14 человек.

В ночь на 6 ноября тысячи жителей города пришли к зданию администрации Нови-Сад. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента Вучича и призывали представителей власти уйти со своих должностей. Активисты считали, что трагедия является преднамеренным убийством.

9 ноября протестующие блокировали один из главных мостов города, требуя отставки Вучевича и Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.