Вучич сообщил о 56 пострадавших в ходе протестов в Сербии 15 марта

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что в результате протестов студентов и сторонников оппозиции в Белграде, которые прошли 15 марта, различные травмы получили 56 человек. Об этом он рассказал в эфире местных телеканалов.

"Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 – в Клиническо-больничный центр Звездара, один – в Земун, всего 56 человек", – приводит РИА Новости слова Вучича.

Кроме того, 22 человека были задержаны правоохранителями в ходе субботних протестов. По словам президента, задержанные совершали преступления против имущества других лиц, совершали нападения на полицейских и обычных людей.

В Сербии 15 марта прошла крупная протестная акция, в рамках которой протестующие заблокировали ключевые точки Белграда. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в ноябре прошлого года. В результате погибли 15 человек.

Ранее в столице Сербии автомобиль BMW въехал в толпу митингующих в районе Жарково. После случившегося 50-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, а при задержании мужчина оказывал сопротивление.