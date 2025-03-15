РИА Новости: в Белграде на крышах зданий появились снайперы

Фото: ТАСС/Александр Дзюба

В Белграде на фоне проходящих протестов на крышах зданий у администрации президента Сербии Александра Вучича появились снайперы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что снайперы появились на крыше здания парламента и Конституционного суда. Кроме того, полиция оцепила само здание парламента.

Ранее в столице Сербии автомобиль марки BMW въехал в толпу митингующих в районе Жарково. Как утверждают журналисты, первоначально 50-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, при задержании же мужчина оказывал сопротивление.

В Сербии 15 марта проходит крупная протестная акция, предполагающая блокировку ключевых точек Белграда. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 15 человек.