Вучич заявил, что мировые лидеры тайно общались с Путиным

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Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

"Многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", – сказал Вучич в интервью YouTube-блогеру Марио Науфалу.

По словам сербского лидера, сам он не видел Путина 3,5 года. Его встреча с президентом России 9 мая станет первой за это время.

"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", – отметил Вучич.

Ранее президент Сербии рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин уточнял, что в рамках ожидаемого визита Вучича в Москву намечены его переговоры с Путиным.