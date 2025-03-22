Замглавы АП России Орешкин: Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая

Фото: kremlin.ru

В рамках ожидаемого визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая намечены его переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявил во время визита в республику замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин 22 марта начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу освободителям Белграда вместе с министром без портфеля в сербском правительстве, отвечающим за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем и послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в правительстве республики прошли переговоры двух делегаций.

"Год очень важный, 80-летие Победы. <...> Май – это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России", – цитирует Орешкина РИА Новости.

Он уточнил, что сербский министр рассказал ему подробно про экономические взаимоотношения официального Белграда и Москвы. По его словам, есть много важных вопросов, однако он уверен, что будут найдены решения, устраивающие Россию и Сербию.

Орешкин также отметил, что рад вновь побывать на сербской земле, "святой земле для любого русского человека".

Между тем Сербия не присоединилась с западным антироссийским санкциям и намерена в дальнейшем придерживаться такой линии, сказала ранее вице-премьер страны Александар Вулин. В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обратил внимание, что Сербия придерживается этой позиции даже под беспрецедентным давлением Запада.