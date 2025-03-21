Власти Сербии выразили благодарность спецслужбам России помощь в борьбе с революцией

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Власти Сербии выразили благодарность российским спецслужбам за предоставление информации, которая помогает в борьбе с цветными революциями. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они понимают, какую опасность представляет угроза, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация, и я искренне благодарен за это", – сказал Вулин.

Он также напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями, и это взаимодействие успешно продолжается.

Ранее парламент Сербии принял отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Соответствующее решение политик принял на фоне протестов в республике, начавшихся после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате тогда погибли 15 человек.

В субботу, 15 марта, в Белграде прошли митинги против руководства страны, число участников которых превысило 100 тысяч.