Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение "звуковой пушки" на протестах

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Президент Сербии Александар Вучич пообещал сложить обязанности главы государства, если будет доказан факт применения "звуковой пушки" правоохранительными органами республики против участников митинга 15 марта.

По его словам, все имеющиеся доказательства ясно показывают, что этого не было, и теперь это подтверждают американские, европейские и другие специалисты.

"Если это действительно произошло, я больше не президент. Мне не нужен никакой иммунитет. Я не преступник, чтобы каждый раз на него ссылаться", – цитирует Вучича ТАСС.

Ранее парламент Сербии принял отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Теперь срок для формирования нового правительства начинается с 20 марта.

Соответствующее решение политик принял на фоне протестов в республике, начавшихся после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате тогда погибли 15 человек.

В субботу, 15 марта, в Белграде прошли митинги против руководства страны, число участников которых превысило 100 тысяч.

Оппозиционные СМИ утверждали, что власти использовали ультразвуковую установку, что привело к разбегу толпы. МВД опровергло эту информацию, заявив, что такие устройства не применялись. Вучич сообщил, что в ходе протестов 56 человек получили травмы, 22 были задержаны.