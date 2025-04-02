Вучич заявил, что Сербия самостоятельно освободилась в годы Второй мировой войны

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что югославская армия сыграла ключевую роль в освобождении страны от немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-блогеру Марио Науфалу.

"Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная", – подчеркнул сербский лидер.

Вучич также отметил огромные потери Сербии в войне, назвав действия нацистской Германии и хорватских усташей "настоящим геноцидом сербского народа".

Ранее Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.