Мороз до минус 19 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве составит от минус 14 до минус 19 градусов, также ожидается снег. Об этом РИА Новости сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что 1 января погода будет облачной. Днем, как и ночью, скорость ветра составит 2–7 метров в секунду. Кроме того, в дневное время прогнозируется небольшой снег, температура окажется в пределах от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что морозы не отступят в столице и после Нового года. К Рождеству ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов.

При этом за новогодние праздники сугробы в городе могут вырасти до 19–24 сантиметров, подчеркивал метеоролог Евгений Тишковец.