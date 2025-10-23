Delfi: пара из Литвы забралась с младенцем на вершину горы Рысы без снаряжения

Фото: delfi.lt

Пара из Литвы с 9-месячным ребенком забралась на самую высокую вершину польской горы Рысы (2 499 метров. – Прим. ред.) без снаряжения, передает издание Delfi.

Журналисты выяснили, что во время восхождения литовских туристов погодные условия были неблагоприятными. Кроме того, была опасность схода оползней. Однако родители не обращали на это внимания и продолжали подъем.

В результате паре удалось забраться на гору. Однако во время спуска с вершины отец малыша осознал опасность, которая грозит сыну. Именно поэтому мужчина принял решение взять у гида "кошки". Также туристам предложили обратиться за помощью к спасателям. Однако они отказались, так как у них не было страховки.

Гид взял ребенка на руки и доставил его в безопасное место. В результате никто не пострадал. После того как новость распространилась по польским соцсетям, пользователи раскритиковали пару.

Ранее стало известно о пропаже супругов Усольцевых и их 5-летней дочери. По данным СК, 28 сентября семья отправилась в поход в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь.

При этом в автомобиле семьи не было туристического снаряжения. Там нашли лишь кроссовки, сумку и детское кресло. Известно, что супруги и их дочь отправились в лес в легкой одежде.

Семью искали более 10 дней свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Были использованы БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт. Тем не менее через некоторое время активные поиски были прекращены.

По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело. По словам председателя добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, активные поиски Усольцевых будут возобновлены только после схода снежного покрова.

