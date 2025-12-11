СК: в результате ЧП в Пермском политехе пострадали 3 человека

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

В результате взрыва в корпусе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) пострадали 3 человека. Уточненные данные опубликовала пресс-служба СУ СК по региону.

Травмы получили мужчины 64 и 37 лет, являющиеся представителями одного из пермских предприятий. Они оба остаются в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Погибшими признаны 2 человека, добавили в ведомстве.

О взрыве на аэрокосмическом факультете ПНИПУ стало известно 11 декабря. Причиной случившегося стало нарушение технологического процесса при испытаниях изделия. В частности, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина, из-за чего колесо турбины пробило защитные конструкции.

Жертвами взрыва оказались руководитель одного из предприятий, который разработал изделие, проходившее испытание, и его 8-летняя дочь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Университет также инициировал проверку из-за нахождения ребенка на объекте.