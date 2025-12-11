Руководитель предприятия и его дочь погибли при взрыве в университете в Перми

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Руководитель одного из предприятий и его несовершеннолетняя дочь погибли при взрыве в корпусе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции", – рассказали в университете.

Уточняется, что погибший мужчина не был сотрудником ПНИПУ, но именно он изготовил образец. Также в вузе уже организовали проверку по факту нахождения ребенка на объекте в нарушение техники безопасности.

По данным пресс-службы, всего пострадали три человека – все они являются представителями одного из предприятий Перми. Двое мужчин 64 и 37 лет находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации. Однако по последним данным СК России, общее число пострадавших достигло 4 человек.

Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета университета утром 11 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело.