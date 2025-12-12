Трамп рассказал о желании РФ и КНР провести ядерное разоружение

Фото: whitehouse.gov

Россия и Китай желают провести денуклеаризацию (ядерное разоружение. – Прим. ред.). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме. Его слова передает телеканал "360".

Лидер США отметил, что Вашингтон обсуждал эту тему и с китайской, и с российской стороной.

"Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они", – подчеркнул Трамп.

Один из присутствовавших на выступлении президента журналистов также напомнил о намерении России не заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Тем не менее глава Белого дома указал, что в диалоге с ним российская сторона выражала другую позицию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим президент предложил соблюдать положения договора еще целый год после его официального завершения в феврале 2026-го. В свою очередь, Трамп поддержал эту идею.

Российский лидер подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если на это будет добрая воля США. Он также напомнил, что в мире идет определенная гонка вооружений.