Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 09:16

Политика

Трамп рассказал о желании РФ и КНР провести ядерное разоружение

Фото: whitehouse.gov

Россия и Китай желают провести денуклеаризацию (ядерное разоружение. – Прим. ред.). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме. Его слова передает телеканал "360".

Лидер США отметил, что Вашингтон обсуждал эту тему и с китайской, и с российской стороной.

"Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они", – подчеркнул Трамп.

Один из присутствовавших на выступлении президента журналистов также напомнил о намерении России не заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Тем не менее глава Белого дома указал, что в диалоге с ним российская сторона выражала другую позицию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим президент предложил соблюдать положения договора еще целый год после его официального завершения в феврале 2026-го. В свою очередь, Трамп поддержал эту идею.

Российский лидер подчеркивал, что времени для продления ДСНВ хватит, если на это будет добрая воля США. Он также напомнил, что в мире идет определенная гонка вооружений.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика