12 декабря, 08:49

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Конституции. Соответствующая телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"Принятая в 1993 году, она является основным законом жизни российского государства. Гарантирует единство и суверенитет. Стоит на страже прав и свобод граждан", – указал мэр.

По его словам, статус столицы ко многому обязывает Москву, которая должна быть опорой развития России. Собянин пожелал горожанам здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Владимир Путин призвал совершенствовать в России законодательные и нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту традиционных ценностей. Президент уверен, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе.

Кроме того, российский лидер указывал, что национальное единство, милосердие, патриотизм и любовь к семье – ключевые ценности для России и ее граждан. По его словам, эти принципы вдохновляли предков на великие дела и в настоящее время остаются ориентиром в развитии системы образования и воспитания.

мэр Москвыобществогород

