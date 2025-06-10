Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин считает, что в России нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту традиционных ценностей. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Тема совершенствования государственной политики в области защиты традиционных ценностей является важной и актуальной для России, подчеркнул он.

Президент уверен, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. Она же связана с решением важных вопросов о демографии, воспитанием молодежи, а также обеспечением преемственности развития государства, народа и общества.

"Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества", – убежден Путин.

По его словам, в российские школы уже на системной основе вернулась "воспитательная составляющая". Лидер страны уверен, что гармоничную личность могут сформировать лишь родители и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга.

"Я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность, одновременно способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успеха и не отделяет свою судьбу от судьбы России", – сказал Путин.

В настоящее время ценности патриотизма и преданности Родине, единство народов России, милосердие и гуманизм служат для россиян опорой и ориентиром. Это необходимо, чтобы подрастающее поколение понимало, что быть гражданином – это еще и знать историю государства, не предавать своих корней, а также брать на себя ответственность за будущее страны, сказал глава РФ.

"Лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. Потому важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи установки, разрушающие наши ценности", – отметил президент.

По мнению Путина, новое поколение россиян должно расти образованным, сильным и быть открытым к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, компетенции, а также предлагать свои оригинальные идеи и решения, а не копировать чужие.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее отмечал, что национальная идея РФ должна основываться на традиционных ценностях, ее необходимо закрепить в конституции.

В число таких ценностей входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий, уточнял он.

При этом серьезными угрозами являются различные запрещенные организации. Они распространяют экстремистские взгляды и стремятся вовлечь в это молодых людей, добавлял Бастрыкин.

