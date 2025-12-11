Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва в Пермском политехе

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Взрыв в Пермском политехническом университете произошел из-за нарушения технологического процесса во время лабораторных испытаний, сообщает министерство территориальной безопасности региона в телеграм-канале.

"По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина", – говорится в сообщении.

О взрыве в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стало известно 11 декабря.

Уточнялось, что взрыв произошел из-за разгерметизации гидродинамического стенда. В результате ЧП погибли мужчина и ребенок. По данным министерства пострадавшими числятся три человека, однако СК заявило о двух раненых. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В частности, специалисты назначают пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.