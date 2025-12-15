Форма поиска по сайту

15 декабря, 20:36

Политика
Путин разрешил превращать старые маяки в объекты туризма

Старые маяки в России будут превращать в объекты туризма

Фото: ТАСС/Дмитриева Ирина Валерьевна

Владимир Путин поручил кабмину принять меры, позволяющие создавать туристические объекты на базе старых маяков, которые не имеют стратегического значения. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственность за этот вопрос была возложена на правительство РФ. Работать в этом направлении кабмин должен будет совместно с всероссийской общественной организацией Русское географическое общество (РГО). Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 апреля 2026 года.

Отмечается, что данное предложение выдвинул глава РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее стало известно, что российский президент поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии.

Задачу должно выполнить правительство России с привлечением РГО, Российской академии наук (РАН), а также заинтересованных вузов и научных организаций. Президент РФ ожидает доклад до 1 апреля, ответственный – премьер России Михаил Мишустин.

