Черногория анонсировала введение виз для российских туристов

Фото: 123RF.com/efesenko84

Президент Черногории Яков Милатович анонсировал ввод виз для российских граждан, несмотря на зависимость туристической отрасли государства от РФ. Об этом глава государства заявил в интервью Politico.

"То, что мы пытаемся сделать, – это как бы отсрочить это настолько, насколько это возможно, чтобы мы все еще поддерживали наш туристический сектор", – сказал Милатович.

По его словам, Черногория согласует визовый режим с Евросоюзом в ближайшее время. Он выразил обеспокоенность по поводу притока денег от россиян. В это же время страна находится в вакууме, так как не имеет полного доступа к фондам Евросоюза, подчеркнул президент.

В настоящий момент туристы из РФ могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут приезжать в страны Евросоюза, несмотря на планируемые санкции против турсектора. Указывалось, что Еврокомиссия хочет до конца года опубликовать новую стратегию против туристов из России, посещающих ЕС. Но, по словам одного из дипломатов, это будет более мягкий и необязательный документ по сравнению с другими пакетами санкций.

