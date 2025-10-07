FT: страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua/Zheng Huansong

Страны Евросоюза согласовали ограничения на перемещение российских дипломатов внутри сообщества, передает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в ЕС смогли преодолеть вето Венгрии. Теперь дипломаты РФ должны будут уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны.

Ранее правительство Чехии запретило въезд в страну неаккредитованным российским дипломатам. Глава МИД страны Ян Липавский уточнил, что мера коснулась и международных аэропортов.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова дать ответ на любое недружественное действие.

Кроме того, спустя время визовые центры Чехии в России также прекратили работу. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз гражданам нужно обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.