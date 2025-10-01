Небензя заявил, что РФ не удивить новыми санкциями

Фото: ТАСС/Zuma

Против России уже введено столько санкций, что новыми не удивить. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, комментируя планы Вашингтона объявить новые рестрикции в отношении Москвы.

По его словам, в РФ слышали разговоры о санкциях, упоминающихся в речи американского президента Дональда Трампа, который подогревает внутреннюю аудиторию. Как подчеркнул Небензя, Россия уже адаптировалась к рестрикциям и готова справиться с ними.

"Трамп – политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые", – цитирует дипломата ТАСС.

При этом он добавил, что ограничительные меры ООН против России невозможны.

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По словам Трампа, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.

В свою очередь, постпред США при ООН Майк Уолтц отметил, что Трамп не шутит в своем послании в отношении России и готов задействовать "и кнут, и пряник". Политик назвал главу Белого дома "президентом мира", добавив, что он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира.

