Постпред США Уолтц: Трамп готов использовать "и кнут, и пряник" против Москвы

Президент США Дональд Трамп не шутит в своем послании в отношении России и готов задействовать "и кнут, и пряник". С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Уолтц в эфире Fox News.

"Он не шутит. Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник", – заявил Уолтц.

Политик назвал Трампа "президентом мира", добавив, что он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По словам Трампа, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.

Он также назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет российская сторона, сравнив Москву с "бумажным тигром". По мнению Трампа, Украина при поддержке ЕС якобы находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.