Трамп потребовал от Европы присоединиться к санкциям США против РФ

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России.

По словам главы государства, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта. Однако европейские страны должны ввести "такие же меры" и "активизироваться".

"Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", – отметил Трамп.

Президент США также раскритиковал Индию, Китай и ряд стран НАТО за закупку российских энергоносителей. По его словам, Пекин и Нью-Дели являются "основными спонсорами продолжающейся войны".

"Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России", – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что упорно работает над разрешением украинского конфликта. По его словам, он считал, что это будет "самый простой для урегулирования" конфликт из-за его хороших отношений с Владимиром Путиным.

"Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов – как хороших, так и плохих", – указал президент.

По его словам, конфликт "никогда не начался бы", если бы к власти не пришел его предшественник, экс-президент США Джо Байден.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против Москвы может навредить посреднической роли Вашингтона. При этом он допустил, что Трамп может объявить о новых ограничениях. По мнению Рубио, в случае ужесточения санкций конфликт продлится еще два года.

Кроме того, он назвал абсурдной ситуацию, когда Европа требует от США новых рестрикций в отношении РФ, продолжая закупать у нее энергоресурсы.

