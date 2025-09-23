Фото: ТАСС/EPA/Jose Jacome

Введение новых санкций против Москвы может навредить посреднической роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News, сообщает "Газета.ру".

При этом он допустил, что американский лидер Дональд Трамп может объявить о новых ограничениях против России. В случае ужесточения санкций, по мнению Рубио, конфликт продлится еще два года.

Вместе с тем политик назвал абсурдной ситуацию, когда Европа требует от США новые рестрикции в отношении России, а сама продолжает закупать у нее энергоресурсы. Рубио допустил, что в какой-то момент Вашингтон может прекратить содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее СМИ писали, что украинские власти после сокращения военной помощи со стороны США могут лишиться поддержки ряда стран Европы. Отмечалось, что Киев не только столкнулся с "неудачами в санкциях и сокращенной помощи", но также может потерять поддержку некоторых других союзников.

При этом в Кремле подчеркивали, что Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Россия рассчитывает на то, что США будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

