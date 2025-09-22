Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта энергоносителей из России

Фото: depositphotos/vverve

Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с американским лидером Дональдом Трампом из-за импорта энергоносителей в Европу, сообщает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

По данным журналистов, Макрон назвал оставшийся импорт нефти и газа из РФ "очень незначительным", пытаясь оспорить призывы главы Белого дома к Евросоюзу снизить зависимость. Лидер Франции также попытался оправдаться, указав, что поставки сократились на 80%, отметило агентство.

СМИ писали, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предложит ввести запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года. Это на год раньше запланированного срока.

В свою очередь, ЕС уже согласовал с США новые ограничения против РФ. Объединение намерено принять новый санкционный пакет в ближайшие дни.