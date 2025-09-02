Глава "Газпрома" Миллер предупредил Европу о риске нехватки газа зимой

Фото: 123RF/mikkiorso

Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зимнему сезону. Времени исправить это остается все меньше, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ", – цитирует его пресс-служба компании.

Как отметил Миллер, из-за этого появляются серьезные риски нехватки газа при резких и продолжительных холодах.

Глава "Газпрома" напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе начинается уже в первой половине октября. Кроме того, он обратил внимание на проблему регионального газового баланса в Прибалтике.

Ранее "Газпром" подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". Объем ежегодно проходящей через газопровод продукции вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров.

Более того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

После этого зарубежные СМИ начали писать, что соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" предрешило судьбу Европы. При этом журналисты указали, что Монголия также будет получать выгоду от транзита энергоресурса через свою территорию.