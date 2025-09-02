Журналист Христофору: соглашение о газопроводе "Сила Сибири – 2" предрешило судьбу Европы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" между Россией и Китаем предрешило судьбу Европы. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору, пишет "Газета.ру".

"Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию", – написал он в соцсети X.

При этом, отметил Христофору, Монголия также будет получать выгоду от транзита энергоресурса через свою территорию.

"Газпром" подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири", сообщил ранее председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, объем ежегодных поставок вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров.

Кроме того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

До этого Владимир Путин отмечал, что Россия удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай. Поставки по трубопроводу "Сила Сибири" с 2019 года уже превысили 100 миллиардов кубометров.