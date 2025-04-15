Посол КНР назвал дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй назвал поставки российского газа в Китай через Казахстан дорогими для потребителей. Его слова передает "Интерфакс".

Именно поэтому дипломат считает, что рентабельность данной схемы является сомнительной. Ханьхуэй пояснил, что газопровод, который есть в республике, уже проводит в КНР газ из Казахстана, а для поставок российского газа потребуется организовать новый маршрут.

"Российская сторона изучает, но это нереально. Фактически это не получается", – указал посол, предложив России развивать поставки газа через Монголию или сконцентрироваться на разработке сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и сохраняет лидерство по поставкам нефти. Российский газ в Китай идет только по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров.

Однако китайская сторона хочет покупать газ по цене, сравнимой со стоимостью топлива на российском рынке. Именно поэтому переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири – 2" затягиваются, о чем сообщали СМИ.

В качестве другой причины озвучивается нежелание Китая покупать у российской стороны огромное количество топлива. Китайцы планируют приобрести лишь небольшую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной на 50 миллиардов кубометров.

