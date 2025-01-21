Путин: Россия заняла первое место по поставкам газа в Китай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и сохраняет лидерство по поставкам нефти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский газ в Китай идет по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около трех тысяч километров. Он, напомнил президент России, начал работать пять лет назад.

Товарооборот двух стран за 11 месяцев прошлого года составил больше 7%, превысив 220 миллиардов долларов за год, отметил Путин. По китайской статистике, показатель – почти 245 миллиардов, уточнил он. РФ и КНР также реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.

"Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран – торговых контрагентов Китая", – подчеркнул Путин.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, что Россия и Китай движутся вперед, не следуя по пути конфронтации, не формируя союзы и не действуя против третьих стран. Политическое доверие между Москвой и Пекином, подчеркнул он, постоянно выходит на новый уровень под руководством двух лидеров.

Председатель КНР выразил готовность продолжать поддерживать с Путиным тесные контакты.