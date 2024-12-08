"Газпром" установил новый рекорд газовых поставок в Китай

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"Газпром" 7 декабря установил новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям по трубопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.

Уточняется, что с 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" идут на максимальном контрактном уровне. Поставки идут по долгосрочному договору между компанией и CNPC.

Поставки газа по "Силе Сибири" начались в 2019 году. с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Сейчас "Газпром" стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, обойдя Туркменистан.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы "Газпром" хотел продать "Северный поток – 2" американским инвесторам. Так он прокомментировал новость о том, что американский инвестор хотел купить "Северный поток – 2".