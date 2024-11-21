Захарова заявила, что РФ не будет заниматься благотворительностью с газом для Австрии

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Поведение австрийского концерна OMV в ситуации с невыплатами за поставки российского газа является недобросовестным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся", – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат также назвала "фейком государственного уровня" высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа компании OMV.

"Он утверждал, что в Вене "не позволят себя шантажировать и не позволят поставить на колени", якобы, несмотря на остановку российских газовых поставок, Австрия продолжит оказывать содействие киевскому режиму", – сказал представитель ведомства.

Ранее российский энергохолдинг "Газпром" приостановил поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing&Trading.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне прекращения поставок газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к зиме с точки зрения энергетической безопасности. Она также сообщила, что выразила поддержку Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.