Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с 2022 года

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Россия в сентябре стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года, ее доля составила 23,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За сентябрь этого года европейские компании приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро – на треть больше, чем в сентябре 2023 года. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный.

На втором месте по поставкам газа в ЕС оказался Алжир, откуда закупки сократились на 15% – до 1,1 миллиарда евро, а на третьем месте – США, нарастившие продажи газа до 990,2 миллиона евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне прекращения поставок газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к зиме с точки зрения энергетической безопасности.

В середине ноября цена газа в ходе биржевых торгов в Европе превысила 500 долларов США за 1 тысячу кубометров, это случилось впервые с 28 ноября 2023 года. В настоящее время хранилища Европы заполнены более чем на 92%, внутри находится почти 103 миллиарда кубометров газа.