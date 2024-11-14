Цена газа в Европе превысила 500 долларов за 1 тыс кубометров впервые с 2023 года

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Цена газа в ходе биржевых торгов в Европе превысила 500 долларов США за 1 тысячу кубометров, это случилось впервые с 28 ноября 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE, на которые ссылается ТАСС.

Стоимость декабрьского фьючерса голландской биржи газа TTF выросла до около 500,5 доллара за тысячу кубометров или 45,9 евро за один мегаватт в час. Цена, по словам журналистов, растет на фоне роста отбора из подземных хранилищ Европы, почти в 50 раз превышая закачку.

В настоящее время хранилища заполнены более чем на 92%, внутри находится почти 103 миллиарда кубометров газа.

Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

Ситуация осложняется возможным прекращением поставок российского газа через Украину. Эксперты уверены, что цены на топливо вырастут, если в ЕС будут морозы и одновременно туда перестанет поступать российский газ.

