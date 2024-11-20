Товарооборот России и Японии вырос на 6,75% в октябре

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Товарооборот России и Японии увеличился на 6,75% в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 696,5 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Агентство отмечает, что товарооборот двух стран растет уже третий месяц подряд. Экспорт из Японии в РФ вырос на 52,8%, а импорт снизился на 5%.

Главными категориями в товарообороте остаются японские автомобили и российские энергоносители. В частности, Токио в октябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,9%, однако сократил закупки угля из РФ на 87,3% и не закупал у России нефть.

Экспорт японских легковых автомобилей вырос на 45,8%, а запчастей и комплектующих для транспортных средств – на 27%.

Ранее посольство Японии в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для российских граждан. Теперь от граждан России больше не требуется оплачивать бронь отелей и подтверждать оплату документально.

Владимир Путин заявлял, что российская сторона не угрожает Японии, а, наоборот, готова выстраивать отношения с соседской страной. Президент подчеркнул, что в России любят японскую культуру.