МИД Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ

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Правительство Японии сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ и решение проблемы принадлежности островов юга Курил, сообщил ТАСС глава МИД страны Такэси Ивая.

По его словам, политика Японии в этом вопросе не изменилась.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не против мирного договора с Токио, однако при условии, что Курилы – это не спорная территория, а часть России.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не собирается вести с Японией переговоры о заключении мирного договора. Причиной тому является недружественный курс японских властей в отношении РФ.

По ее словам. Россия по-прежнему придерживается заявления, сделанного 21 марта 2022 года, в котором говорилось о ее отказе взаимодействовать с Японией на дипломатическом уровне.

