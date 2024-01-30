В Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с РФ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил политик, в отношениях между государствами стожилась тяжелая ситуация, однако Токио намерен разрешить вопросы.

Вместе с тем он указал, что Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении РФ из-за конфликта на Украине, а также при взаимодействии с международным сообществом сохранит поддержку Киева.

В ноябре 2023 года замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял японского диппредставителя Тоехису Кодзуки по случаю завершения его дипмиссии в Москве, заявив, что Россия надеется на возвращение Токио к принципам взаимовыгодного партнерства. Также он выразил сожаление из-за курса японской стороны, которая действует под давлением, оказываемым Штатами.

До этого Руденко заявил, что деструктивные действия Японии только ухудшают взаимоотношения между двумя странами, а также формируют риски обострения напряженной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее РФ проинформировала японские власти о прекращении действия двустороннего соглашения в сфере сотрудничества по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. МИД в качестве причины такого решения назвал антироссийскую политику администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

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