В МИД надеются, что Япония вернется к принципам добрососедства с РФ

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Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял японского диппредставителя Тоехису Кодзуки по случаю завершения его дипмиссии в Москве, заявив, что Россия надеется на возвращение Токио к принципам взаимовыгодного партнерства. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознает пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Руденко выразил Кодзуки сожаление из-за курса японской стороны, которая действует под давлением, оказываемым Штатами. По словам дипломата, решения Японии были направлены на разрушение двусторонних связей и демонтаж накопленного за многие годы фундамента сотрудничества между Москвой и Токио.

Ранее РФ проинформировала японские власти о прекращении действия двустороннего соглашения в сфере сотрудничества по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. МИД в качестве причины такого решения назвал антироссийскую политику администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Речь идет о санкциях в отношении РФ, а также о наращивании Токио военной активности в районе российского Дальнего Востока.



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