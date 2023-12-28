В МИД РФ сообщили, что деструктивные шаги Токио создают риски эскалации в Азии

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Деструктивные действия Японии только ухудшают взаимоотношения между двумя странами, а также формируют риски обострения напряженной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в разговоре с послом Японии в Москве Акирой Муто.

При этом на сайте внешнеполитического ведомства сказано, что деструктивные шаги наблюдаются со стороны администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ранее МИД России заявил протест посольству Японии из-за проведения военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России с участием вооруженных сил США и Австралии. В министерстве подчеркнули, что рассматривают такую деятельность как потенциальную угрозу безопасности РФ.



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